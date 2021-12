Chailly al posto di Altinoglu al Concerto di Natale alla Scala

(Di martedì 14 dicembre 2021) Alainha dovuto dare forfait. Il direttore d’orchestra francese, a causa di una indisposizione, non dirigerà ildidel Teatrodi Milano in programma il 18 dicembre. Al suoci sarà Riccardo, direttore musicale del teatro milanese. Continua, dunque, ad essere piuttosto travagliata la marcia di avvicinamento all’appuntamento musicale con ilnatalizio della città meneghina.dirige ildi: il nuovo programma Sono state diverse le problematiche emerse durante l’organizzazione deldidel Teatro...

Agenzia ANSA

... mette l'ambiente al giusto posto. Con l'orchestra di Riccardo Chailly, costumi e balletti stupendi, interpreti che 'catturavano' il ... Chailly propone un Macbeth introspettivo, più attento agli stati emotivo/espressivi che non agli ... Alain Altinoglu, a causa di una indisposizione, non potrà dirigere il concerto di Natale in programma alla Scala il prossimo 18 dicembre. Al suo posto salirà sul podio il direttore musicale della Scala ...