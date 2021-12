(Di martedì 14 dicembre 2021) “Il settore della mobilità deve cambiare il modello energetico delle sue attività. Dalilitaliano hache non ci saranno piùa combustibile. Per questo le imprese devono rispondere ai loro azionisti e consiglio, da amico, di non scommettere sul passato, ma di fare la. L’ultimo problema saranno i soldi, in particolare quelli degli investimenti, perché tutti avranno davanti a loro ilpiù keynesiano di questo Paese. Il nostro ministero gestisce 61 miliardi di euro di bilancio complementare e la legge di bilancio gli assegna altri 36 miliardi, insomma per il trasporto saranno a disposizione 100 miliardi. Il vero problema è quello di calarli a terra in tempi rapidi. Questa mattina ci hanno fatto ...

Advertising

telodogratis : Catalano: “Governo deciso che nel 2035 niente mezzi a combustione fossile, fate la scelta giusta” - lifestyleblogit : Catalano: 'Governo deciso che nel 2035 niente mezzi a combustione fossile, fate la scelta giusta' - - TV7Benevento : Catalano: 'Governo deciso che nel 2035 niente mezzi a combustione fossile, fate la scelta giusta'... - italiaserait : Catalano: “Governo deciso che nel 2035 niente mezzi a combustione fossile, fate la scelta giusta” - fisco24_info : Catalano: 'Governo deciso che nel 2035 niente mezzi a combustione fossile, fate la scelta giusta': Il coordinatore… -

Ultime Notizie dalla rete : Catalano Governo

Il Dubbio

... in particolare quelli degli investimenti, perché tutti avranno davanti a loro ilpiù ... Giuseppe, nel corso del suo intervento al XVI Convegno Nazionale di Asstra dal titolo: Next ...... in particolare quelli degli investimenti, perché tutti avranno davanti a loro ilpiù ... Giuseppe, nel corso del suo intervento al XVI Convegno Nazionale di Asstra dal titolo: Next ...“Il settore della mobilità deve cambiare il modello energetico delle sue attività. Dal 2035 il Governo italiano ha deciso che non ci saranno più mezzi a combustibile fossile. Per questo le imprese dev ...pavia Uno sciopero generale nazionale, ma per temi che riguardano anche Pavia e provincia. Come la lotta al precariato, un problema presente a livello locale. Ne sono convinte le sedi provinciali di C ...