Bologna | Skov Olsen sul piede di partenza | non convince Mihajlovic

(Di martedì 14 dicembre 2021)none potrebbe partire in prestito nel mercato di gennaio: le ultime sull’esterno danese L’ultima partita frae Torino non ha convinto a pieno. Da un errore del danese parte l’azione dell’1-0 dei granata e anchenon sarebbe più convinto di tenerlo. Possibilein prestito dunque per l’esterno danese, indicato lui come possibile partente visto anche che Orsolini sta piano piano recuperando la fiducia. A riferirlo La Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Olsen non convince Mihajlovic e potrebbe partire in prestito nel mercato di gennaio: le ultime sull'esterno danese L'ultima partita frae Torino non ha convinto a pienoOlsen. Da un errore del danese parte l'azione dell'1 - 0 dei granata e anche Mihajlovic non sarebbe più convinto di tenerlo. Possibile partenza in ...(3 - 4 - 3): Skorupski 7; Soumaoro 5, Medel 6, Theate 5.5 (dal 39 st Vignato s.v.); De Silvestri 6, Soriano 5 (dal 31 st Orsolini 6.5), Svanberg 6, Hickey 5.5;Olsen 5 (dal 22 st Viola ...Skov Olsen non convince Mihajlovic e potrebbe partire in prestito nel mercato di gennaio: le ultime sull’esterno danese L’ultima partita fra Bologna e Torino non ha convinto a pieno Skov Olsen. Da un ...Andreas Skov Olsen ha deluso con il Torino, sprecando quella che per lui poteva essere una grande occasione di rilancio in maglia rossoblù. Schierato titolare dall'allenatore per un' emergenza nel rep ...