Bimba di 7 anni sfruttata per confezionare cocaina: arrestate la madre e la nonna (Di martedì 14 dicembre 2021) Sfruttavano le sue piccole ed esili manine per farle confezionare dosi di cocaina. Due donne, nonna e madre di una Bimba di 7 anni, sono state arrestate questa nel corso di una retata ai Castelli Romani dei carabinieri del gruppo di Frascati, che hanno smantellato una rete familiare di spaccio di stupefacenti capace di muovere circa 2mila euro al giorno. In totale sono state emesse ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari per otto persone. Protagonista, suo malgrado, anche una bambina, che quando non contribuiva materialmente al confezionamento del prodotto, veniva utilizzata come vedetta oppure come accompagnatrice per destare meno sospetti durante il trasporto in auto del carico per le consegne. L'attività di spaccio – hanno ricostruito i militari in ...

