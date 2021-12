Biella, va all’esame per la patente guidando l’auto: multata dalla polizia (Di martedì 14 dicembre 2021) Si è presentata all’esame di teoria per la patente di guida al volante della sua auto, parcheggiando proprio di fronte alla sede della Motorizzazione. È tutto vero. Siamo a Biella. Stando a quanto riportato da Repubblica Torino, la 42enne è stata identificata e multata dalla polizia stradale. Gli agenti, che si trovavano negli uffici della Motorizzazione per un controllo, hanno notato che tra i candidati presenti per sostenere la prova c’era una donna giunta in sede alla guida di un’auto. Una volta terminato il test, hanno effettuato i dovuti accertamenti e si sono resi conti che la signora, di origine nigeriane e residente nel Basso Biellese, guidava senza patente. l’autovettura l’aveva acquistata qualche anno prima, quando era ancora in possesso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Si è presentatadi teoria per ladi guida al volante della sua auto, parcheggiando proprio di fronte alla sede della Motorizzazione. È tutto vero. Siamo a. Stando a quanto riportato da Repubblica Torino, la 42enne è stata identificata estradale. Gli agenti, che si trovavano negli uffici della Motorizzazione per un controllo, hanno notato che tra i candidati presenti per sostenere la prova c’era una donna giunta in sede alla guida di un’auto. Una volta terminato il test, hanno effettuato i dovuti accertamenti e si sono resi conti che la signora, di origine nigeriane e residente nel Basso Biellese, guidava senzavettura l’aveva acquistata qualche anno prima, quando era ancora in possesso ...

