Barella carica l’Inter: “La vogliamo a tutti i costi!” (Di martedì 14 dicembre 2021) Nicolò Barella è stato premiato ai Gazzetta Awards come protagonista dell’exploit dell’anno. Il centrocampista dell’Inter e della nazionale ha parlato così: Nicolò Barella, Inter, Serie A “Sono contentissimo, ringrazio i miei compagni. Senza di loro non sarei stato nulla, è un onore aver vinto questo premio. Gli italiani hanno fatto tanti exploit, per me è un grandissimo piacere. Obiettivo mondiale? Andare al Mondiale e giocarlo sarebbe bellissimo, ci sono due ostacoli da superare. Ce la metteremo tutta per andare. Inter cambiata ma sempre al vertice: scudetto bis è una parola pronunciata nello spogliatoio? Sicuramente vogliamo difendere quello scudetto, vogliamo la seconda stella. Questo è un campionato lungo e combattuto, difficilissimo. Siamo l’Inter e ... Leggi su rompipallone (Di martedì 14 dicembre 2021) Nicolòè stato premiato ai Gazzetta Awards come protagonista dell’exploit dell’anno. Il centrocampista dele della nazionale ha parlato così: Nicolò, Inter, Serie A “Sono contentissimo, ringrazio i miei compagni. Senza di loro non sarei stato nulla, è un onore aver vinto questo premio. Gli italiani hanno fatto tanti exploit, per me è un grandissimo piacere. Obiettivo mondiale? Andare al Mondiale e giocarlo sarebbe bellissimo, ci sono due ostacoli da superare. Ce la metteremo tutta per andare. Inter cambiata ma sempre al vertice: scudetto bis è una parola pronunciata nello spogliatoio? Sicuramentedifendere quello scudetto,la seconda stella. Questo è un campionato lungo e combattuto, difficilissimo. Siamoe ...

