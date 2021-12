Asmodee | novità ed annunci per Dicembre

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 dicembre 2021)– In questa news andiamo a presentare tutte leuscite e in uscita per il mese di, targate. La casa editrice coglie anche l’occasione per augurare a tutti buone feste con il loro calendario dell’avvento e le sue inedite cartoline di auguri: https://www..it/news.php?id=797. HARRY POTTER: LA COPPA DELLE CASE Data di uscita: 62021Benvenuti all’inizio di un nuovo anno scolastico alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts!La Coppa delle Case invita gli studenti più brillanti a competere in questo gioco di piazzamento lavoratori. Sarà indispensabile usare la Conoscenza e la Magia acquisita per imparare le Lezioni e completare le Sfide. Guadagnare il maggior numero di punti per la propria Casa permetterà di essere proclamati Campioni ...