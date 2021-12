Ajax | van der Sar | «Onana all’Inter? Vicenda triste»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 dicembre 2021) Van der Sar, direttore sportivo dell’, supromesso sposo dell’Inter: «che lasia andata a finire così» L’si è definitivamente arreso a perdere a zero il suo portiere André, promesso sposo dell’Inter a luglio. A spiegarlo, non senza una nota di amarezza, è Edwin van der Sar, direttore generale dei Lancieri. Le sue parole a Ziggo Sport.INTER – «Èil modo in cui è andata a finire la. Senza avere colpe come, il giocatore ci lascia senza una trattativa. Ci siamo seduti regolarmente attorno a un tavolo con lui per prolungare il suo contratto e tutto questo non ha portato a nulla. Questo fa male a me personalmente e farà male anche al club. Lo abbiamo ...