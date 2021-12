Xavi: «il Napoli è uno dei sorteggi più complicati» (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’allenatore del Barcellona Xavi non è contento di dover affrontare il Napoli negli spareggi per accedere agli ottavi di finale di Europa League. Lo ha detto in una conferenza stampa alla vigilia della Maradona Cup che il Barça giocherà contro il Boca Juniors. «È difficile. È un sorteggio complicato. Non ci ha avvantaggiato: è uno dei più difficili di questa competizione. Speriamo di essere in un buon momento». Della situazione in campionato, ha detto: Quello che stiamo cercando di fare è cambiare il chip: invertire la tendenza. Tornare a fare risultato e al bel gioco. Non stiamo attraversando il miglior momento di sempre e dobbiamo ribaltare la situazione. È un momento difficile. Il Barça tornerà a vivere momenti belli: dobbiamo remare nella stessa direzione. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’allenatore del Barcellonanon è contento di dover affrontare ilnegli spareggi per accedere agli ottavi di finale di Europa League. Lo ha detto in una conferenza stampa alla vigilia della Maradona Cup che il Barça giocherà contro il Boca Juniors. «È difficile. È uno complicato. Non ci ha avvantaggiato: è uno dei più difficili di questa competizione. Speriamo di essere in un buon momento». Della situazione in campionato, ha detto: Quello che stiamo cercando di fare è cambiare il chip: invertire la tendenza. Tornare a fare risultato e al bel gioco. Non stiamo attraversando il miglior momento di sempre e dobbiamo ribaltare la situazione. È un momento difficile. Il Barça tornerà a vivere momenti belli: dobbiamo remare nella stessa direzione. L'articolo ilsta.

