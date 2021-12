Una vita: Aurelio consegna una lettera molto minacciosa (Di lunedì 13 dicembre 2021) Arrivano le anticipazioni di Una vita. Nella prossima puntata Aurelio consegna una lettera molto minacciosa. Ecco cosa succederà Secondo le anticipazioni della prossima puntata di Una vita, in onda il 13 dicembre 2021 su Canale 5, il mistero travolgerà Marcos. Dopo le splendide puntate della scorsa settimana, la storia riprende dalle vicende di Marcos. Ecco L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Arrivano le anticipazioni di Una. Nella prossima puntatauna. Ecco cosa succederà Secondo le anticipazioni della prossima puntata di Una, in onda il 13 dicembre 2021 su Canale 5, il mistero travolgerà Marcos. Dopo le splendide puntate della scorsa settimana, la storia riprende dalle vicende di Marcos. Ecco L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

emergenzavvf : ?? #Ravanusa (AG), crollo palazzina, i #vigilidelfuoco hanno estratto dalle macerie una donna in vita. Proseguono se… - amnestyitalia : Le parole di Jani Silva ci ricordano quanto sia grande il potere delle nostre firme. La campagna #Write4Rights funz… - VittorioSgarbi : Com’è possibile che nel 2021, in tempi in cui la tecnologia governa la nostra vita quotidiana anche nelle cose più… - angelflwer : Volendo vivere una vita così ma la mia camera è un cubo - Ali3no91 : FATTI UN REGALO PER NATALE!!! ?? ?? Questo libro, dal titolo 'Noi siamo energia. Un approccio olistico alla vita',… -