Un posto al sole | Rossella è arrabbiatissima con i genitori

Leggi su formatonews

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Le anticipazioni di Unalci fanno sapere che Rosella è in crisi con i suoiSilvia e Michelein crisi con i suoiUna nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni relative all’appuntamento di questa sera ci fanno sapere che Rosella è di nuovo in crisi. La giovane dopo aver deciso di abbandonare la casa di sua madre insieme a Michele riceverà una brutta notizia. Silvia scoprirà che Michele ha ricevuto un’importante proposta di lavoro. La Graziani e il Saviani, inaspettatamente, riusciranno a trovare una certa complicità e Ross non gradirà affatto il loro riavvicinamento. Chiara, intanto, ha raccontato tutto a Nunzio e ora bisognerà vedere come reagirà davanti a tale verità. Infine, Vittorio è ...