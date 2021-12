Torta di mele della nonna: versione light con solo 170 Kcal! (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le mele sono uno dei frutti più amati e utilizzati per preparare splendide e gustosissime torte. Anche noi oggi vi proponiamo la Torta di mele nella versione della nonna. Dietetica in quanto ha solamente 170 Kcal per fetta. Delizioso il suo sapore e morbida la sua consistenza, piacerà davvero a tutti e siamo certi che ai vostri commensali non basterà assaggiare una sola fetta. Di seguito troverete l’elenco degli ingredienti e il procedimento per realizzarla. Ingredienti 280 gr di farina bianca 100 ml di latte intero 4 mele qualità Golden 100 gr di burro 1 bustina di lievito per dolci 95 gr di dolcificante stevia (oppure in alternativa 190 gr di zucchero grezzo) 1 buccia grattugiata di limone biologico zucchero a velo Procedimento La prima cosa da fare è quella ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lesono uno dei frutti più amati e utilizzati per preparare splendide e gustosissime torte. Anche noi oggi vi proponiamo ladinella. Dietetica in quanto ha solamente 170 Kcal per fetta. Delizioso il suo sapore e morbida la sua consistenza, piacerà davvero a tutti e siamo certi che ai vostri commensali non basterà assaggiare una sola fetta. Di seguito troverete l’elenco degli ingredienti e il procedimento per realizzarla. Ingredienti 280 gr di farina bianca 100 ml di latte intero 4qualità Golden 100 gr di burro 1 bustina di lievito per dolci 95 gr di dolcificante stevia (oppure in alternativa 190 gr di zucchero grezzo) 1 buccia grattugiata di limone biologico zucchero a velo Procedimento La prima cosa da fare è quella ...

