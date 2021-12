Topo morto in Comune, macabro regalo per il Sindaco di Tarquinia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tarquinia – Qualche giorno fa, è stato recapitato al Palazzo comunale di Tarquinia un pacco indirizzato al Sindaco, Alessandro Giulivi. Non un regalo, però. Piuttosto un avvertimento… Nel pacco indirizzato al primo cittadino, con gli auguri di Natale scritti a mano con un pennarello, un Topo morto. Un dono macabro che si somma a strane telefonate e lettere anonime minatorie, recapitate di recente al Municipio di Tarquinia e, sempre, indirizzate al Sindaco. Una serie di messaggi inquietanti che preoccupano e per i quali il primo cittadino ha deciso di sporgere denuncia in Polizia. Le indagini sono state avviate immediatamente. In breve sono stati esclusi collegamenti con l’omicidio del docente universitario. Al momento, però, non si ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 dicembre 2021)– Qualche giorno fa, è stato recapitato al Palazzo comunale diun pacco indirizzato al, Alessandro Giulivi. Non un, però. Piuttosto un avvertimento… Nel pacco indirizzato al primo cittadino, con gli auguri di Natale scritti a mano con un pennarello, un. Un donoche si somma a strane telefonate e lettere anonime minatorie, recapitate di recente al Municipio die, sempre, indirizzate al. Una serie di messaggi inquietanti che preoccupano e per i quali il primo cittadino ha deciso di sporgere denuncia in Polizia. Le indagini sono state avviate immediatamente. In breve sono stati esclusi collegamenti con l’omicidio del docente universitario. Al momento, però, non si ...

Advertising

ilfaroonline : Topo morto in Comune, macabro regalo per il Sindaco di Tarquinia - sonogiorgiaaaa : ho appena visto un topo morto buongiorno - lextraweb : Tarquinia, al sindaco Giulivi recapitato uno scatolone con dentro un topo morto - - tusciaweb : Un topo morto e minacce per Giulivi Tarquinia - Un topo morto e qualche minaccia per il sindaco di Tarquinia. - Etrurianews : TARQUINIA - Minacce al sindaco di Tarquinia, Alessandro Giulivi. Nei giorni scorsi è stato recapitato in Comune un… -