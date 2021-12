Advertising

Affaritaliani : Terna a Lodi rimuove vecchi tralicci: rete più efficiente - lifestyleblogit : Terna inizia la rimozione di sostegni elettrici nel comune di Lodi - - giornali_it : Terna inizia la rimozione di sostegni elettrici nel comune di Lodi #13dicembre #QuotidianiNazionali… - TV7Benevento : Terna inizia la rimozione di sostegni elettrici nel comune di Lodi... - ilCittadinoLodi : LODI Iniziata la demolizione dei sette tralicci Terna nel quartiere Albarola GUARDA IL VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Terna Lodi

Adnkronos

È in corso di iter autorizzativo un progetto che riguarda gli elettrodotti cheaveva acquisito da Rete ferroviaria italiana nel 2015 e che interesserà i comuni die Tavazzano con ...Read More Condividi su: WhatsApp Tweet Telegram Condividi su Tumblr Altro Stampa Pocket Tagged with: comune , elettrici , inizia ,, nel , rimozione , Sostegni ,- - > Previous articleRoma, 13 dic. (askanews) - Terna prosegue nel suo progetto di razionalizzazione della rete elettrica. La società guidata da Stefano Donnarumma ha avviato a Lodi nel quartiere Albarola ...Lodi, 13 dic. (Adnkronos) - È iniziata a Lodi la demolizione del primo dei sette sostegni elettrici risalenti agli anni '90 presenti nel quartiere Albarola. I tralicci non sono più necessari ...