Sondaggio di Enrico Mentana | Pd | Fdi e Lega in versione cannibali | triplo salto in avanti | le cifre

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Balzo inper Partito democratico, Fratelli d'Italia e. I tre partiti in vetta alrealizzato da Swg per il tg di La7 diregistrano rispettivamente il 22,1 per cento (+0,6), il 20,2 (+0,4) e il 19 per cento (+0,5). Segue poi il Movimento 5 Stelle. A differenza degli alleati dem, i grillini ...

Gli italiani sono per il presidenzialismo : ben tre su quattro, infatti, sono 'favorevoli all'elezione diretta del presidente della Repubblica da parte dei cittadini'. E' quanto emerge dalcurato da LaPolis dell'Università di Urbino e Demos per l'Osservatorio 'Gli italiani e lo Stato' illustrato da Ilvo Diamanti su La Repubblica e L'Espresso. Secondo il sondaggista 'il clima ...Balzo in avanti per Partito democratico, Fratelli d'Italia e Lega. I tre partiti in vetta alrealizzato da Swg per il tg di La7 diMentana registrano rispettivamente il 22,1 per cento (+0,6), il 20,2 (+0,4) e il 19 per cento (+0,5). Segue poi il Movimento 5 Stelle. A ...Il Pd di Enrico Letta ancora primo partito in Italia nell’orientamento di voto degli italiani. Questo quanto rileva l’ultimo sondaggio politico Swg per il Tg La7 di oggi. Al secondo posto segue ancora ...Mappe / I favorevoli nel centrodestra sfiorano il 90 per cento. Ma anche a sinistra più della metà si dice d'accordo ...