Scuole chiuse per il troppo freddo E' ufficiale | la dad non è servita a nulla

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Adesso è sicuro: la didattica a distanza non è. L’inutilità della dad non viene sancita dal comprovato abbassamento del livello medio degli studenti – già in atto da anni per colpe intrinseche alla scuola, e che semmai ha solo contribuito a velocizzare polarizzando le differenze fra i bravi e gli incapaci – e nemmeno dalle lamentele dei sindacati i quali, dopo aver ardito chiedere gli straordinari per le lezioni da casa in piena pandemia, ora celebrano il ritorno in pianta stabile alla routine della scuola in presenza come? Convocando uno sciopero cui non aderisce quasi nessuno. La dad non èe lo si capisce leggendo sui giornali locali il fioccare di notizie suche rispediscono gli alunni a casa per il, perché il ...