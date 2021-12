(Di lunedì 13 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ridurre il costo di luce e gas, riduzione della dipendenza energetica da altri paesi,di nuova generazione. Sono le proposte della Lega, in tema energetico e di sostenibilità ambientale, presentate dal leader, Matteo, dalla sottosegretaria al Mite, Vannia Gava, dal senatore Paolo Arrigoni.“L'piùed ecocoveniente è quella” ha detto“l'impegno della Lega è che al Covid non si aggiunga il rischio buio e il rischio freddo: bene i 4 mld stanziati per aiutare famiglie, lavoratori, imprese, scuole e ospedali, a ridurre il caro bollette, ma non basta, occorre uno sforzo in più. Oggi si paga la bolletta più cara degli ultimi anni, occorre avere più coraggio e trovare più soldi, e una delle fonti da cui prelevare sono i ...

Advertising

bisagnino : Salvini “Nucleare energia più ecosostenibile” - blogsicilia : #notizie #sicilia Salvini “Nucleare energia più ecosostenibile” - - Basarab_ : RT @EnergiaOltre: Si parla di fusione nucleare e reattori modulari. Odg della Lega verranno votati in Senato durante la manovra #nucleare #… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Salvini “Nucleare energia più ecosostenibile” - - CorriereCitta : Salvini “Nucleare energia più ecosostenibile” -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Nucleare

Il leader della Lega, Matteo, e' tornato cosi' sull'opportunita' per l'Italia di investire nella ricerca suldi ultima generazione. "Ne parlero' personalmente con il ministro ...Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo, nel corso di una conferenza stampa convocata a Montecitorio per illustrare le iniziative legislative del partito in favore dell'energia...ROMA (ITALPRESS) - Ridurre il costo di luce e gas, riduzione della dipendenza energetica da altri paesi, nucleare di nuova generazione. Sono le proposte de ...Ordine del giorno in Senato per collaborare con la Francia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 dic - "Rischiamo di essere gli unici fessi che per motivi ideologici dicono no e dipendono dal gas ...