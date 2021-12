Sale a 7 il numero delle vittime di Ravanusa Si scava ancora per cercare i 2 dispersi

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Dall'inviato Giuseppe Marinaro AGI - Salgono a 7 letrovate tra le macerie didove sono collassate le palazzine tra le vie Trilussa e Galilei. Lo rende noto il portavoce dei vigili del fuoco, Luca Cari. Per 30 ore si èto ininterrottamente e poco dopo le 6.30 è avvenuto il ritrovamento di 4 corpi dopo i primi tre recuperati nella notte tra sabato e domenica. Si cercanodue. Per tutta la notte uomini e mezzi dei vigili del fuoco hanno ispezionato l'area interessata dalla disastrosa esplosione che sarebbe stata provocata da una fuga di gas, alla ricerca dei, tra cui una donna incinta al nono mese di gravidanza e il marito. La procura di Agrigento indaga per disastro e omicidio colposi. Si cerca. Due donne sono ...

Advertising

emergenzavvf : ?? #Ravanusa #crollo palazzina. recuperato dai #vigilidelfuoco il corpo purtroppo privo di vita di un donna. Sale a… - Agenzia_Ansa : Sale a 12 il numero di persone di cui non si hanno notizie dopo l'esplosione. Vigili del fuoco, carabinieri e poliz… - njhoranvs : RT @fanpage: Ultim'ora #Ravanusa-I Vigili del Fuoco hanno recuperato nella notte altri 4 corpi, sale a 7 il numero delle vittime, ma si con… - fanpage : Ultim'ora #Ravanusa-I Vigili del Fuoco hanno recuperato nella notte altri 4 corpi, sale a 7 il numero delle vittime… - lasiciliait : Esplosione Ravanusa, individuato un altro cadavere: sale a 7 il numero delle vittime, 2 i dispersi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sale numero

7.35 Ravanusa, bilancioa 7 morti Un altro corpo è stato individuato tra le macerie dell'esplosione a Ravanusa (Agrigento).così a 4 ildei corpi ritrovati all'alba dai Vigili del Fuoco dopo oltre 36 ore di lavoro. Sotto le macerie restano da individuare due dispersi. I ritrovamenti di stamattina fanno salire ...Lo riporta SkyNews precisando che iltotale di infettati dalla variante nel Regno Unitocosì a 3.137. La maggior parte di contagiati da Omicron è in Inghilterra (1.196 i nuovi per un ...Un altro corpo è stato individuato tra le macerie dell’esplosione a Ravanusa. Sale così a 4 il numero dei corpi ritrovati dai vigi ...Sale a 874 il numero degli attuali positivi al Covid in provincia di Caltanissetta. 841 in isolamento domiciliare, 29 ricoverati in degenza ordinaria, 1 in terapia intensiva, 3 fuori provincia. Nelle ...