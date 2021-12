Report | stasera su Rai3 la via dei diamanti delle banche

(Di lunedì 13 dicembre 2021)sualle 21:20 tornacon una nuova puntata e con nuove inchieste: si parlerà del traffico di, di ambulanze e di Eni.torna,sualle 21:20, con una nuova puntata e con nuove inchieste. Nell'appuntamento di questo lunedì 13 dicembre 2021 Sigfrido Ranucci si occuperà di, di ambulanze e degli affari dell'Eni in Nigeria. L'inchiesta dal titolo L'ispettore di Emanuele Bellano, in collaborazione con Greta Orsi, aprirà la puntata: con la crisi finanziaria lesi sono trovate di fronte a riduzioni dei profitti, perdite e problemi di solidità. I loro consigli di amministrazione avrebbero così dato il via libera a ...

Stasera su Rai3 alle 21:20 torna Report con una nuova puntata e con nuove inchieste: si parlerà del traffico di diamanti delle banche, di ambulanze e di Eni. Report torna, stasera su Rai3 alle 21:20, ...Dura la replica di ReCommon dopo la missiva legata alla puntata che andrà in onda stasera. In un comunicato l'organizzazione afferma che "l'avvocato Stefano Speroni non comprende perché Report ed il s ...