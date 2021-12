Persona dell' anno | Time sceglie Elon Musk

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 13 dicembre 2021) È unggio controverso quello scelto dalla rivista statunitense. L’imprenditore che ha un piede nel futuro per alcuni, il perfetto cattivo del nostro tempo per altri. In copertina nel 2021 c’è Mister Tesla che è arrivato nello spazio. Accanto a lui gli scopritori del vaccino definiti eroi