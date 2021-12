Omicron, perché la Gran Bretagna è in allarme. "Agire in fretta". Dati Europa e mondo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dicembre 2021 - Il primo ministro britannico, Boris Johnson , annuncia la morte del primo contagiato da variante Omicron nel Regno Unito. Nel paese, preoccupa il ritmo di crescita della ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dicembre 2021 - Il primo ministro britannico, Boris Johnson , annuncia la morte del primo contagiato da variantenel Regno Unito. Nel paese, preoccupa il ritmo di crescita della ...

Advertising

fanpage : Il professor Burioni a #CTCF spiega l'utilità della #terzadose contro la variante #Omicron - TASSARONE_ : RT @NessunaCorrelaz: Ci stanno letteralmente dicendo che dobbiamo vaccinarci perché l'omicron è resistente ai vaccini. - Nat_Casatelli : RT @AurelianoStingi: Perche fare un test sierologico non serve assolutamente nulla? E perche un soggetto guarito deve assolutamente vaccina… - LaSgarella : @gaiatortora Io su BBC e CNN vedo/sento Covid di continuo. Poi credo che si debba fare una minima distinzione tra v… - gustomela : Su Omicron io ho capito che non devo fidarmi di chi dice che è mild perché sta per arrivare lo tsunami con i suoi m… -