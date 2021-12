Mario Autore | curiosità e vita privata dell’attore interprete di Eduardo De Filippo nel film “I Fratelli De Filippo”

(Di lunedì 13 dicembre 2021)attore che interpretaDeneldi Sergio Rubini “IDe” nelle sale da oggi 13 dicembre per tre giorni. La pellicola è distribuita da 01 Distribution e prodotta da Pepito Produzioni, Nuovo Teatro, Rs Productions con Rai Cinema. Oggi vedremo il giovane artista partenopeo tra gli ospiti di “Oggi E’ Un Altro Giorno” a partire dalle 14:00 su Raiuno insieme al resto del cast ed al regista Sergio Rubini. Sin da bambino frequenta laboratori scolastici durante i quali incrocia Pina Di Gennaro e Tiziana Mastropasqua, alle quali come raccontato dallo stesso in un’intervista su culturalclassic.it, deve tanto al punto da definirle mamme teatrali. “Un’intensa attività sui palchi dove è stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Mario Autore

Il Corriere della Città

Che sullo schermo hanno i volti di, Domenico Pinelli e Anna Ferraioli Ravel (rispettivamente Eduardo, Peppino e Titina), circondati da Giovanni Esposito, Nicola Di Pinto, Augusto Zucchi, ...Oltre a Anna Ferraioli Ravel, fanno parte del castnel ruolo di Edoardo, Domenico Pinelli nel ruolo di Peppino, Giancarlo Giannini nei panni di Edoardo Scarpetta e Biagio Izzo come ...La recensione di I Fratelli De Filippo, il film di Sergio Rubini, uscita evento il 13, 14 e 15 dicembre in sala e poi in tv su Rai1.LUNEDI’ 13 DICEMBRE Rock/Oltre ogni orizzonte con il violino e la voce di H.E.R. La sua storia, per chi non la conosce, è a dir poco singolare. Ha cominciato con la ...