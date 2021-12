(Di lunedì 13 dicembre 2021) “Lache sovrasta la spiaggia standosottostanti, per colpa di un evidente dissesto idrogeologico”. Lo denunciache si rivolge al sindaco di Cattolicainvitandolo a chiedere immediatamente al Presidente della Regione Sicilia e alla Protezione Civile di finanziare un progetto di messa in sicurezza l’intera. pc/com su Il Corriere della Città.

Advertising

LaNotifica : Mareamico “Crolla sulle case la collina di Eraclea Minoa” - CorriereCitta : Mareamico “Crolla sulle case la collina di Eraclea Minoa” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Mareamico 'Crolla sulle case la collina di Eraclea Minoa' - - mareamico : “La collina di Eraclea Minoa crolla sulle case”: la denuncia dell’associazione Mareamico - siciliammare : Mareamico lancia l’allarme: “Crolla sulle case la collina di Eraclea Minoa” -

Ultime Notizie dalla rete : Mareamico Crolla

... allarme erosione ? "La spiaggia è sparita" - Eun ristorante Ricevi le nostre ultime ... eraclea minoa · frana eraclea minoa ·agrigento... la collina che sovrasta la spiaggia sta crollando sulle case sottostanti, per colpa di un evidente dissesto idrogeologico' denuncia l'associazione ambientalista agrigentina. - -"La collina che sovrasta la spiaggia sta crollando sulle case sottostanti, per colpa di un evidente dissesto idrogeologico". Lo denuncia Mareamico che ...AGRIGENTO – “Mentre Eraclea Minoa aspetta ancora gli interventi finanziati dalla Regione Siciliana per frenare il fenomeno erosivo che gli ha già fatto perdere 200 metri di spiaggia dorata e 50 metri ...