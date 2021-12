Lo sciopero sciagurato di Landini va a tutela dei privilegi e contro la crescita

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo il balcone dei 5Stelle ecco oggi Maurizioche vuole ridurre la povertà per tutti, dimenticando – come da tradizione –, bilancio ed equità intergenerazionale e trovando così uno spazio politico che va ad ampliare l’opposizione al governo insieme a Meloni/No vax & green pass. CGIL e UIL proclamano di scioperare per tutti, lavoratori dipendenti, pensionati e giovani (degli autonomi non c’è traccia), ma dimenticano che sono soprattutto gli under 34 ad essersi impoveriti negli ultimi 20 anni al contrario degli over 65, mentre si allargava il divario fra retribuzione dei lavoratori e importo delle pensioni, mentre l’età pensionabile effettiva con quota 100 ed altre misure si abbassava, mentre la spesa sociale comunque cresceva, mentre gli investimenti diminuivano e mentre lacon i governi di Giuseppe Conte ...