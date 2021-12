L'annuncio di Povia: "Sono positivo al Covid, non vado a Sanremo" (Di lunedì 13 dicembre 2021) Per diverse settimane è stato sul palco degli eventi no vax ma all'ultimo ha dovuto dare disdetta per la positività al coronavirus Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 dicembre 2021) Per diverse settimane è stato sul palco degli eventi no vax ma all'ultimo ha dovuto dare disdetta per la positività al coronavirus

