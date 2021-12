Advertising

ABMnewscom : Lamborghini chiude il 2021 con sette titoli internazionali nei campionati GT3 -

Ultime Notizie dalla rete : Lamborghini chiude

QN Motori

Tori da co rsa, senza dubbio.la stagione motorsport vincendo sette titoli in tre campionati GT e raggiungendo quota 42 dal 2015 , anno del debutto della prima generazione di Huracán GT3. Nel 2021...di Arietebene il cerchio e alza il livello del brano. Wayne Santana - Tony Effe - Rosa ... Elettra- Voto 6,00 - Meglio Elettra in versione Babbo Natale che Pistolera reggaeton. Il ...Lamborghini chiude la stagione motorsport vincendo sette titoli in tre campionati GT e raggiungendo quota 42 dal 2015, anno del debutto della prima generazione di Huracán GT3.Lamborghini premia i migliori piloti dello Young Driver Program e del GT3 Junior Program 2021: Leonardo Pulcini e Arthur Rougier, durante stagione 2022, riceveranno il supporto ufficiale della Squadra ...