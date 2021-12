Italiani e cessione del quinto: un mercato in crescita (Di lunedì 13 dicembre 2021) -13.12.21- LA BUSINESS UNIT DEL GRUPPO CF ASSICURAZIONI La focalizzazione del Gruppo CF sul comparto della cessione del quinto è concreta e rappresenta per la compagnia il 25% del fatturato. Il mercato cresce anche in termini di erogato e CF sta cogliendo tale opportunità, puntando su questo settore, forte di un business consolidato che caratterizza la realtà assicurativa di cui il Gruppo Tecnocasa è azionista di maggioranza. Il ricorso alla cessione del quinto da parte degli Italiani è infatti in continuo aumento, nonostante il periodo particolare legato alla pandemia. Il mercato ha un potenziale di diversi milioni di prospect, soprattutto dopo l’introduzione della normativa Ue 2019/876; il 7 giugno 2019 è stato pubblicato il Regolamento che ha modificato ... Leggi su cityroma (Di lunedì 13 dicembre 2021) -13.12.21- LA BUSINESS UNIT DEL GRUPPO CF ASSICURAZIONI La focalizzazione del Gruppo CF sul comparto delladelè concreta e rappresenta per la compagnia il 25% del fatturato. Ilcresce anche in termini di erogato e CF sta cogliendo tale opportunità, puntando su questo settore, forte di un business consolidato che caratterizza la realtà assicurativa di cui il Gruppo Tecnocasa è azionista di maggioranza. Il ricorso alladelda parte degliè infatti in continuo aumento, nonostante il periodo particolare legato alla pandemia. Ilha un potenziale di diversi milioni di prospect, soprattutto dopo l’introduzione della normativa Ue 2019/876; il 7 giugno 2019 è stato pubblicato il Regolamento che ha modificato ...

Advertising

Francevilla1971 : @aid_difesa @Leonardo_IT @Latorrenicola @LDO_CEO Insomma non si è capito bene cosa porterà questo accordo. L'unica… - ilwate_r : @fabiofalcone74 @Sho__96 Annuncio della cessione il 19 novembre e poi fine novembre, i comunicati ed i cda fantasma… - SandraM_Tcon0 : RT @laperlaneranera: Italiani; volete i soldi in Prestito del Pnrr, anche le elemosina del Fondo Perduto? Le Riforme che l’Europa ci chiede… - GiancarloChimie : RT @laperlaneranera: Italiani; volete i soldi in Prestito del Pnrr, anche le elemosina del Fondo Perduto? Le Riforme che l’Europa ci chiede… - paradoxMKD : RT @laperlaneranera: Italiani; volete i soldi in Prestito del Pnrr, anche le elemosina del Fondo Perduto? Le Riforme che l’Europa ci chiede… -