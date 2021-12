In rialzo quarantene e contagi | stretta sui vaccini L' ex primario Padovani | ' Bisogna dialogare con gli scettici'

(Di lunedì 13 dicembre 2021) FERMO - 'Mio figlio ha sette anni. È un po' indietro con le altre vaccinazioni. Quanto tempo deve aspettare per fare quella anti - Covid ?'. 'Io e mio marito siamo vaccinati con la terza dose , ma non ...

FERMO - 'Mio figlio ha sette anni. È un po' indietro con le altre vaccinazioni. Quanto tempo deve aspettare per fare quella anti - Covid ?'. 'Io e mio marito siamo vaccinati con la terza dose , ma non ...In un giorno sono 595 i positivi rilevati condell'incidenza su 100mila abitanti che supera ... +240 rispetto a ieri) ma anche delleper 'contatto' con positivi che arrivano a 12.419 (...FERMO - «Mio figlio ha sette anni. È un po’ indietro con le altre vaccinazioni. Quanto tempo deve aspettare per fare quella anti-Covid?». «Io e mio marito ...L'EPIDEMIA FERMO «Mio figlio ha sette anni. È un po' indietro con le altre vaccinazioni. Quanto tempo deve aspettare per fare quella anti-Covid?». «Io e mio marito siamo vaccinati con la ...