Ibrahimovic | “Scudetto? Lo vinceremo sicuramente” | VIDEO

Advertising

Eurosport_IT : Cos'è l''Adrenalina' per Zlatan Ibrahimovic in questo momento? Facile, lo scudetto per il Milan... ???? #Milan |… - PianetaMilan : .@Ibra_official: '#Scudetto? Lo vinceremo sicuramente' | #VIDEO - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan - Mediagol : VIDEO Milan, Ibrahimovic è sicuro: “Scudetto? Lo vinceremo noi” - Riccard17045943 : RT @MilanNewsit: È IBRA-SHOW! ???? I momenti migliori della presentazione del libro “Adrenalina” di #Ibrahimovic con le sue parole sullo Scu… - infoitsport : Ibrahimovic crede nello scudetto, ma prima occorre risolvere un fattore -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic Scudetto

"Il segreto per lo? Dipende da come mi alleno e come gioco le partite, ogni giorno per me è una finale. Arriva ... Lo ha detto Zlatandurante la presentazione del suo libro '...L'Inter ha le coppe,si infortuna e Gasperissa litiga con tutto lo spogliatoio. E noi ... la finaledi Tennis che ha vinto Torre del Greco; Gravina che comunica che come il caso ...Ieri Zlatan Ibrahimovic ha presentato il suo nuovo libro "Adrenalina - My Untold Stories" alla Triennale di Milano rilasciando importanti dichiarazioni.Tutto pro-Inter e Atalanta. Clamorosa vittoria dell'Empoli corsaro al Maradona. Alla vigilia di Milan-Napoli, partita che rappresenterà forse uno spartiac ...