Ha detto ‘addio’ al famoso programma: l’annuncio arriva in diretta, bruttissima notizia (Di lunedì 13 dicembre 2021) arriva l’annuncio in diretta: ha detto ‘addio’ al famoso programma, una bruttissima notizia per tutti gli appassionati dello show. l’annuncio in diretta dell’addio al programma è stato fatto proprio dalla diretta interessata. Così si conclude il lungo e fortunato percorso di questa donna piena di talento. Durante la seconda parte della semifinale dello show è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 13 dicembre 2021)in: haal, unaper tutti gli appassionati dello show.indell’addio alè stato fatto proprio dallainteressata. Così si conclude il lungo e fortunato percorso di questa donna piena di talento. Durante la seconda parte della semifinale dello show è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

axelvassallo : RT @Enzo97736396: @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio @lui_samira @CerelliAndrea Pronti per una nuova puntata de #Leredità. Un saluto a @p… - Enzo97736396 : @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio @lui_samira @CerelliAndrea Pronti per una nuova puntata de #Leredità. Un salut… - rossdm_ : sapessi quante volte ti avrei detto addio ma riflesso nei tuoi occhi sembro bello anch'io - BasteroAle : @redback81 @SteMas75 Tutto vi é stato detto, ma a voi non interessa a voi interessa continuare a credere nell incul… - dveamglvx : Comunque ho una big far crush per Noze addio l’ho detto -