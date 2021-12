Gianluigi Paragone, per lui arriva un messaggio inequivocabile: “Ho una brutta notizia per te” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Un brutto messaggio indirizzato a Gianluigi Paragone, che arriva direttamente da una personalità molto conosciuta. Gianluigi Paragone: brutto messaggio per lui (Youtube)Il senatore Gianluigi Paragone è al centro di una bufera mediatica. Brutte notizie per lui e per le sue azioni, indirizzate contro un importante esponente del settore scientifico italiano. Il tutto è successo nelle ultime ore, chiarissima ormai la questione e come andrà a svilupparsi nei prossimi giorni. Ormai la cosa è fatta e non ci sono altre strade per cambiare il finale o tornare indietro. Leggi anche >>> Alberto Matano sconvolto, attimi di panico in diretta Rai: “Tutto questo è assurdo” Burioni contro Gianluigi Paragone: ... Leggi su specialmag (Di lunedì 13 dicembre 2021) Un bruttoindirizzato a, chedirettamente da una personalità molto conosciuta.: bruttoper lui (Youtube)Il senatoreè al centro di una bufera mediatica. Brutte notizie per lui e per le sue azioni, indirizzate contro un importante esponente del settore scientifico italiano. Il tutto è successo nelle ultime ore, chiarissima ormai la questione e come andrà a svilupparsi nei prossimi giorni. Ormai la cosa è fatta e non ci sono altre strade per cambiare il finale o tornare indietro. Leggi anche >>> Alberto Matano sconvolto, attimi di panico in diretta Rai: “Tutto questo è assurdo” Burioni contro: ...

Advertising

RobertoBurioni : Ho una brutta notizia per il sen. Gianluigi Paragone. Il suo esposto presentato contro di me all'Ordine è stato ARC… - rosannaclementi : RT @RobertoBurioni: Ho una brutta notizia per il sen. Gianluigi Paragone. Il suo esposto presentato contro di me all'Ordine è stato ARCHIVI… - teobaratto90 : RT @RobertoBurioni: Ho una brutta notizia per il sen. Gianluigi Paragone. Il suo esposto presentato contro di me all'Ordine è stato ARCHIVI… - Cuoredifango : RT @EmeiMarkus: Gianluigi #Paragone commenta il servizio del No-Vax pentito: 'Perché non avete fatto mai fatto parlare qualcuno che è danne… - pierodallerive : RT @RobertoBurioni: Ho una brutta notizia per il sen. Gianluigi Paragone. Il suo esposto presentato contro di me all'Ordine è stato ARCHIVI… -