(Di lunedì 13 dicembre 2021) La storia tra i due inquilini della Casa non smette di stupire. Dopo una furibonda lite i concorrenti si sono scambiati un bacio molto passionale ma l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha poi detto una frase che ha stupito tutti. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitcultura : GF Vip 6, Alex Belli accusa Fabrizio Corona: “C’è lui dietro le foto di Delia” - infoitcultura : 'È una sconcezza'. Alex Belli lo ha fatto con Soleil Sorge, le telecamere del GF Vip riprendono tutto: 'Ecco com'è… - infoitcultura : Alex Belli tocca il seno a Soleil, il video e la frase senza freni al GF Vip fa insorgere il web: “Che schifo” - infoitcultura : GF Vip 6, Alex stuzzica i bottoni di Soleil e ride: “E’ piatta” | La reazione di Soleil - infoitcultura : GF Vip 6: Alex Belli e Soleil Sorge si baciano, ma c’è un colpo di scena -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alex

Belli si ritirerà dalla casa de l Grande Fratello. L'attore ha confessato tutto alla sua speciale amica Soleil, con cui in questi mesi è nato un rapporto molto intimo e confidenziale. Soleil ...Chi tra loro sarà costretto a lasciare la casa di Cinecittà? Intanto al GF6 ferve l'attesa per sapere anche cosa decideràBelli , che nei giorni scorsi si era detto pronto a lasciare il ...GF Vip, Davide Silvestri critica Alex Belli: "Ha fatto la scena" Nelle ultime ore Alex Belli ha spiazzato i concorrenti del GF Vip cercando di uscire ...Alex Belli si ritirerà dalla casa del Grande Fratello Vip. L'attore ha confessato tutto alla sua speciale amica Soleil, con cui in questi mesi è nato un rapporto molto intimo ...