Gazzetta: progetto Juve in alto mare, non si vede il futuro (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Gazzetta dello Sport scrive della Juventus facendo un confronto tra la gestione di Sarri e quella di Pirlo rispetto a quella di Allegri. La Juve avrebbe dovuto imboccare un nuovo corso, ma per ora non c’è traccia di una svolta. “Il tema centrale è che il progetto Juve 2021-22 è in alto mare e, ora più che mai, non si vede la Juve del futuro, non si capisce quale strada sia il caso di percorrere”. “Il confronto con il passato è impietoso”. La Juventus di Allegri ha 14 punti in meno di quella di Sarri e 5 in meno di quella di Pirlo. “Non solo: regge il confronto in fase difensiva (17 gol, più o meno sullo stesso livello di 2019 e 2020) ma segna molto meno. Allegri dopo 17 giornate ha 23 gol fatti. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ladello Sport scrive dellantus facendo un confronto tra la gestione di Sarri e quella di Pirlo rispetto a quella di Allegri. Laavrebbe dovuto imboccare un nuovo corso, ma per ora non c’è traccia di una svolta. “Il tema centrale è che il2021-22 è ine, ora più che mai, non siladel, non si capisce quale strada sia il caso di percorrere”. “Il confronto con il passato è impietoso”. Lantus di Allegri ha 14 punti in meno di quella di Sarri e 5 in meno di quella di Pirlo. “Non solo: regge il confronto in fase difensiva (17 gol, più o meno sullo stesso livello di 2019 e 2020) ma segna molto meno. Allegri dopo 17 giornate ha 23 gol fatti. ...

Advertising

napolista : Gazzetta: progetto #Juve in alto mare, non si vede il futuro #Allegri è saldo al comando dello spogliatoio, ma non… - italiansrugby : @sbattaggia @Gazzetta_it Proposta: visto che si tratta di Italia, perché non usare la lingua italiana per il nome d… - sbattaggia : #rugby Alcuni aspetti del progetto presentato al #Consiglio Federale da Ascione ?@Gazzetta_it? - Manuel97__ : @IlBuonFabio @Gazzetta_it Botman sarebbe un colpone in linea anche con il progetto. Rudiger nome messo lì tanto per, prende na cifra - giulio_zanieri : Quando scriveranno: “pareggio con il Venezia, progetto fallimentare”, li si che mi stupirò! #buongiornodaPyongyang #gazzetta -