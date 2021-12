Eutanasia | Conte | ' mi auguro discussione concreta e senza pregiudizi ideologici'

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Sul fine vita "la nostra linea è perché venga approvato un testo equilibrato e mi sembra che quello uscito dalla Commissione lo sia", dice il leader M5S Giuseppeai cronisti, al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. "Dobbiamo garantire come Stato cure palliative a tutti ma nello stesso tempo, quando ci sono situazioni limite, estreme, credo prevalga il principio di autodeterminazione. Miche in Aula ci sia unaaperta,", ha sottolineato l'ex presidente del Consiglio.

Roma, 13 dic (Adnkronos) - "La legge sulla morte volontaria medicamente assistita proposta dalla maggioranza ha una matrice esclusivamente politica. Per Fratelli d Italia va tutelato in ...