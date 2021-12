Elezioni Quirinale | Salvini sonda i leader | primi no a Berlusconi Centristi | idea Moratti

(Di martedì 14 dicembre 2021) Matteoparte per primo. Sa che il centrodestra ha più numeri di tutti in Parlamento e nello scambio di messaggi con Giorgia Meloni i due sono sulla stessa linea, così...

'Intanto speriamo di capire se Draghi sarà della partita oppure no, e il suo sì o no alpotrebbe arrivare già nella conferenza stampa pre - natalizia', dicono e sperano i big del ...Al momento si ripropone per il voto dello schema delle alleanze delle ultimeamministrative. E cioè da una parte M5S e Pd, dall'altra il centrodestra , con la piccola nebulosa ...Matteo Salvini parte per primo. Sa che il centrodestra ha più numeri di tutti in Parlamento e nello scambio di messaggi con Giorgia Meloni i due sono sulla stessa linea, ...La Lega ha confermato che dal cellulare del suo segretario, «nelle ultime ore», sono partite diverse telefonate. «Nelle ultime ore Matteo Salvini ha contattato anche Giuseppe Conte, Enrico Letta e Mat ...