Disabili: Draghi, 'in Pnrr oltre 6 mld, combattere marginalizzazione' (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede oltre 6 miliardi di euro per le persone con Disabilità. Miglioriamo l'accessibilità ai trasporti e ai luoghi di cultura e abbattiamo barriere architettoniche che impediscono alle persone con Disabilità di usufruire dei servizi come gli altri cittadini. Potenziamo l'assistenza di comunità, l'assistenza domiciliare e la telemedicina, per prevenire l'istituzionalizzazione. Ci impegniamo a garantire tutte le cure necessarie in un contesto autonomo e socialmente adeguato, per combattere la marginalizzazione". Lo ha detto il premier Mario Draghi in un passaggio del suo intervento alla Conferenza nazionale sulla Disabilità. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede6 miliardi di euro per le persone contà. Miglioriamo l'accessibilità ai trasporti e ai luoghi di cultura e abbattiamo barriere architettoniche che impediscono alle persone contà di usufruire dei servizi come gli altri cittadini. Potenziamo l'assistenza di comunità, l'assistenza domiciliare e la telemedicina, per prevenire l'istituzionalizzazione. Ci impegniamo a garantire tutte le cure necessarie in un contesto autonomo e socialmente adeguato, perla". Lo ha detto il premier Marioin un passaggio del suo intervento alla Conferenza nazionale sullatà.

Advertising

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Dicembre: Draghi paga le bollette con i soldi dei disabili - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI | Draghi paga le bollette con i soldi dei disabili [Continua su - TV7Benevento : Disabili: Draghi, 'ddl delega passaggio decisivo, auspico rapida approvazione'... - TV7Benevento : Disabili: Draghi, 'in Pnrr oltre 6 mld, combattere marginalizzazione'... - TV7Benevento : Disabili: Draghi, 'rinuncia a Dad per 1 su 4 in pandemia, tutela priorità assoluta governo'... -