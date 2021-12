Cosa va a fare Macron in Ungheria (Di lunedì 13 dicembre 2021) Speciale zuppa di Porro internazionale. Grazie a un nostro amico analista che vuole mantenere l’anonimato, il commento degli articoli tratti dai giornali stranieri. C’est le premier déplacement d’un chef d’Etat français en Hongrie depuis 2007. Emmanuel Macron rencontre, lundi 13 décembre, à Budapest, le premier ministre hongrois, Viktor Orban, dans le cadre d’un sommet des pays du groupe de Visegrad (Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie). La relation entre les deux hommes n’est pas connue pour être des plus chaleureuses. «C’est un adversaire politique mais un partenaire européen», a souligné, jeudi, M. Macron, qui boucle ainsi sa tournée des capitales de l’Union européenne (UE). «Quelles que soient nos sensibilités politiques, nos choix, nous devons travailler ensemble pour notre Europe.» Così “Le Monde” riporta un lancio di Afp sulla ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Speciale zuppa di Porro internazionale. Grazie a un nostro amico analista che vuole mantenere l’anonimato, il commento degli articoli tratti dai giornali stranieri. C’est le premier déplacement d’un chef d’Etat français en Hongrie depuis 2007. Emmanuelrencontre, lundi 13 décembre, à Budapest, le premier ministre hongrois, Viktor Orban, dans le cadre d’un sommet des pays du groupe de Visegrad (Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie). La relation entre les deux hommes n’est pas connue pour être des plus chaleureuses. «C’est un adversaire politique mais un partenaire européen», a souligné, jeudi, M., qui boucle ainsi sa tournée des capitales de l’Union européenne (UE). «Quelles que soient nos sensibilités politiques, nos choix, nous devons travailler ensemble pour notre Europe.» Così “Le Monde” riporta un lancio di Afp sulla ...

