Coronavirus | terapie intensive in crescita in 8 Regioni A Trento un letto su 5 è occupato da pazienti Covid

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 dicembre 2021) In ottocresce la percentuale di occupazione di posti in terapia intensiva da parte di. Lo certifica l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) dopo aver confrontato i dati del 12 dicembre con quelli del giorno precedente. Le ottoe Province autonome sono(20%), le Marche (14%), il Lazio (12%), il Piemonte e l’Umbria (entrambi all’8%), la Campania, la Sicilia e la Toscana (tutte al 6%). Il tasso di occupazione scende invece in Calabria all’11%, in Liguria al 12%, a Bolzano (19%) e in Toscana (all’8%). Resta stabile oltre la soglia del 10% in Friuli (al 15%) e Veneto (13%). Intanto cresce in cinqueil tasso di occupazione dei postinei reparti in area medica, o non critica, da parte di ...