CM Punk | “Il feud con MJF? Non avete ancora visto niente”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Sembra che CMsi stia divertendo un mondo nel suocon. Durante la conferenza della AEW al C2E2 moderata da Tony Schiavone,ha parlato del suddetto, die del rapporto che la AEW ha con i fan. Fare le cose lentamenteha detto: “Credo che sia un confronto che volevamo vedere tutti. Anche prima che tornassi, sentivo spesso dire ‘Sarebbe figo un promo cone CM’. E molta gente pensa che io stia facendo le cose lentamente in AEW, come sapete. Per me, proprio come ha detto Adam Cole, ci sono cinque anni di possibili storie da raccontare con tutte le combinazioni di personaggi e giocatori”.vs.ha continuato: ...