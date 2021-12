Calenda la vuole buttare in rissa: “Meloni insultante: forse Mattarella non è un patriota?” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Carlo Calenda inizia la settimana buttandola in rissa contro Giorgia Meloni. E, ospite di Agorà su Rai 3, alza il ditino contro le dichiarazioni della leader di Fratelli d’Italia, che dal palco di Atreju ha invocato un presidente della repubblica “patriota”, garante del bene dell’Italia. “Che vuol dire un presidente patriota? – sentenzia Calenda- . Mattarella non è un patriota? E Pertini, come ha detto Letta? Fino a ora i presidenti che sono stati, traditori della patria? Se uno dice Berlusconi è meglio, può dirlo. Ma se dice serve un presidente patriota è insultate verso il presidente della Repubblica in carica”. Questo è il Calenda- pensiero, che sulle definizioni – patriota, traditori, presidenti ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Carloinizia la settimana buttandola incontro Giorgia. E, ospite di Agorà su Rai 3, alza il ditino contro le dichiarazioni della leader di Fratelli d’Italia, che dal palco di Atreju ha invocato un presidente della repubblica “”, garante del bene dell’Italia. “Che vuol dire un presidente? – sentenzia- .non è un? E Pertini, come ha detto Letta? Fino a ora i presidenti che sono stati, traditori della patria? Se uno dice Berlusconi è meglio, può dirlo. Ma se dice serve un presidenteè insultate verso il presidente della Repubblica in carica”. Questo è il- pensiero, che sulle definizioni –, traditori, presidenti ...

fattoquotidiano : Conte: “Campo largo con Renzi e Calenda? Impossibile ragionare con chi vuole distruggere il M5s, non c’è prospettiv… - ItaliaViva : Il problema non è dove stanno Renzi o Calenda, il problema è dove vuole stare il Partito Democratico. Il PD deve de… - GHERARDIMAURO1 : RT @SecolodItalia1: Calenda la vuole buttare in rissa: “Meloni insultante: forse Mattarella non è un patriota?” - SecolodItalia1 : Calenda la vuole buttare in rissa: “Meloni insultante: forse Mattarella non è un patriota?” - Luckyluciano971 : RT @GenCar5: Tu pensa se fanno #Calenda Presidente della Repubblica e quello non si presenta manco il primo giorno perché magari si vuole c… -