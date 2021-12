Bomba Rai, Clamorosa decisione all’Eredità: “Lascio il programma. Ecco cos’è successo e chi mi sostituisce”. Fan distrutti (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una Clamorosa decisione ha lasciato attoniti tutti i telespettatori di Rai 1. Lascerà l’eredità. Molti dei protagonisti di Uomini e Donne, dopo la partecipazione al dating show trovano fortuna nel campo televisivo. L’ultima ad aver dato una svolta alla sua carriera è Ginevra Pisani. Corteggiatrice a Uomini e Donne nel 2016, modella, Influencer e professoressa de L’Eredità in coppia con Sara Arfaoui ha salutato il pubblico del programma con un messaggio social che ha lasciato tutti senza parole: lascerà il programma, ma non perché non era all’altezza del ruolo. Infatti lo stesso Insinna ha deciso di ringraziare la 23enne partenopea per il lavoro svolto all’Eredità, con professionalità e dedizione, spiegando che il suo addio è stato dettato dal fatto la “professoressa” sarà impegnata a gennaio a ... Leggi su cityroma (Di lunedì 13 dicembre 2021) Unaha lasciato attoniti tutti i telespettatori di Rai 1. Lascerà l’eredità. Molti dei protagonisti di Uomini e Donne, dopo la partecipazione al dating show trovano fortuna nel campo televisivo. L’ultima ad aver dato una svolta alla sua carriera è Ginevra Pisani. Corteggiatrice a Uomini e Donne nel 2016, modella, Influencer e professoressa de L’Eredità in coppia con Sara Arfaoui ha salutato il pubblico delcon un messaggio social che ha lasciato tutti senza parole: lascerà il, ma non perché non era all’altezza del ruolo. Infatti lo stesso Insinna ha deciso di ringraziare la 23enne partenopea per il lavoro svolto, con professionalità e dedizione, spiegando che il suo addio è stato dettato dal fatto la “professoressa” sarà impegnata a gennaio a ...

Advertising

andreastoolbox : Bomba in una scuola vicino a un convento ortodosso in Russia: 12 feriti - Rai News - AlessandroLPern : L'America in Guerra, dal 7 dicembre a #lacasadivetrodimilano per 80° di Pearl Harbor, è su Rai Scuola -… - markovald : @Franz215072382 @Michele_Anzaldi No, altrimenti il bomba avrebbe parlato almeno 3 minuti su almeno due reti RAI ?????? - horanseyes : se ma stagione finisce come sospetto è la volta buona che vado in rai a piazzare una bomba #unprofessore - zazoomblog : Bomba Rai Claudio Lippi distrutto fatto fuori sbotta: “E’ successo una cosa brutta ecco cosa ha fatto Maria de Fili… -