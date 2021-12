Basket, Champions League 2021/2022: risultati e classifiche aggiornate (Di martedì 14 dicembre 2021) I risultati e le classifiche aggiornate della Champions League 2021/2022 di Basket. Tutto pronto per l’inizio della competizione europea, con i gironi che andranno in scena da lunedì 4 ottobre a mercoledì 22 dicembre. Tre le italiane impegnate, ovvero Banco di Sardegna Sassari, Nutribullet Treviso (alla prima partecipazione ad una competizione europea) e Happy Casa Brindisi. Un totale di 32 squadre, suddivise in un’iniziale Regular Season di otto gironi da quattro squadre. IL REGOLAMENTO DELLA Champions League 2021 classifiche GIRONI GIRONE A MHP Riesen Ludwigsburg 9 Lenovo Tenerife 8 BC Prometey 7 Banco di Sardegna Sassari 6 GIRONE B BAXI Manresa 10 Hapoel Bank Yahav Jerusalem ... Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Ie ledelladi. Tutto pronto per l’inizio della competizione europea, con i gironi che andranno in scena da lunedì 4 ottobre a mercoledì 22 dicembre. Tre le italiane impegnate, ovvero Banco di Sardegna Sassari, Nutribullet Treviso (alla prima partecipazione ad una competizione europea) e Happy Casa Brindisi. Un totale di 32 squadre, suddivise in un’iniziale Regular Season di otto gironi da quattro squadre. IL REGOLAMENTO DELLAGIRONI GIRONE A MHP Riesen Ludwigsburg 9 Lenovo Tenerife 8 BC Prometey 7 Banco di Sardegna Sassari 6 GIRONE B BAXI Manresa 10 Hapoel Bank Yahav Jerusalem ...

