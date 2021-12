Bagni | “Napoli stanco | svuotato e spento | Ecco il colpevole”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Salvatoreanalizza la sconfitta delcontro l’Empoli. L’ex azzurro individua nell’Europa League il verodel calo. La sconfitta delcontro l’Empoli non è piaciuta a Salvatore. L’ex azzurro ai microfoni di Radio Marte ha analizzato la affida del Maradona e ha indicato ildel brusco calo degli azzurri. “Sconfitta contro l’Empoli? Si è pagato lo sforzo dell’Europa League, hanno giocato praticamente gli stessi. Ci sono delle priorità, guardiamo il campionato: se c’è la possibilità di vincere devi salvaguardare quello. Ora bisognerà fare uno spareggio con una terza uscita dalla Champions, vedremo se basterà e se questi sforzi saranno importanti. Ieri la squadra era stanca, svuotata, spenta. Non ha giocato, contro una squadra che ha cercato di ...

- Salvatoreex calciatore ed ex dirigente, ha parlato della sconfitta dela Radio Marte. " Si è pagato lo sforzo dell' Europa League , hanno giocato praticamente gli stessi. Ci ...... portiere Gigi Donnarumma (Milan); difensore Giovanni Di Lorenzo (); centrocampisti Nicolò ... Il premio alla carriera verrà assegnato a Salvatore, Leonardo Mancuso dell'Empoli è stato scelto ...Salvatore Bagni analizza la sconfitta del Napoli contro l'Empoli. L'ex azzurro individua nell'Europa League il vero colpevole del calo.NAPOLI - Salvatore Bagni ex calciatore ed ex dirigente, ha parlato della sconfitta del Napoli a Radio Marte. "Si è pagato lo sforzo dell'Europa League, hanno giocato praticamente ...