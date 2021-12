Ultime Notizie Roma del 12-12-2021 ore 16:10 (Di domenica 12 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione microfono Giuliano Livigno cronaca in apertura tragedia ieri sera a Ravanusa nell’ agrigentino un ingente perdita di gas nella rete di metano ha causato un’esplosione che ha provocato il crollo di Trecate e danneggiamento di altri edifici per finora le vittime altrimenti le due donne sono state estratte vive dalle macerie sono ancora sei le persone disperse 4 abitavano nella palazzina collassata A seguito dell’esplosione 2 compreso una donna incinta al nono mese e non andato a trovare alcuni familiari fino a quel momento non abbiamo sentito anche una voce provenire dalle macerie ma non perdiamo la speranza per la sapere i vigili del fuoco secondo le prime informazioni a fare da innesco alla deflagrazione potrebbe essere stato anche l’ascensore di una delle palazzine del Fuoco Non escludono alcuna ipotesi sul ... Leggi su romadailynews (Di domenica 12 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione microfono Giuliano Livigno cronaca in apertura tragedia ieri sera a Ravanusa nell’ agrigentino un ingente perdita di gas nella rete di metano ha causato un’esplosione che ha provocato il crollo di Trecate e danneggiamento di altri edifici per finora le vittime altrimenti le due donne sono state estratte vive dalle macerie sono ancora sei le persone disperse 4 abitavano nella palazzina collassata A seguito dell’esplosione 2 compreso una donna incinta al nono mese e non andato a trovare alcuni familiari fino a quel momento non abbiamo sentito anche una voce provenire dalle macerie ma non perdiamo la speranza per la sapere i vigili del fuoco secondo le prime informazioni a fare da innesco alla deflagrazione potrebbe essere stato anche l’ascensore di una delle palazzine del Fuoco Non escludono alcuna ipotesi sul ...

