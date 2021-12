Shel Shapiro: chi è, età, carriera, canzoni, dove vive, chi è la moglie, figli, gruppo, Instagram (Di domenica 12 dicembre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica pomeriggio di Rai 1 con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier, pronto a raccontarsi a cuore aperto, anche Shel Shapiro. Ma conosciamolo meglio! Shel Shapiro: chi è, età, canzoni, carriera Shel Shapiro è nato a Londra il 16 agosto del 1943 ed è un noto cantante, produttore discografico e attore britannico naturalizzato italiano, noto per essere stato il frontman dei Rokes. Nato da una famiglia ebraica di origini russe, Shel ha debuttato in Italia nel 1963 con il gruppo The Rokes, con il quale vende più di 5 milioni di dischi. Nel 1970 la band si è sciolta e da quel momento Shapiro ha intrapreso la carriera di solista. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 dicembre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica pomeriggio di Rai 1 con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier, pronto a raccontarsi a cuore aperto, anche. Ma conosciamolo meglio!: chi è, età,è nato a Londra il 16 agosto del 1943 ed è un noto cantante, produttore discografico e attore britannico naturalizzato italiano, noto per essere stato il frontman dei Rokes. Nato da una famiglia ebraica di origini russe,ha debuttato in Italia nel 1963 con ilThe Rokes, con il quale vende più di 5 milioni di dischi. Nel 1970 la band si è sciolta e da quel momentoha intrapreso ladi solista. ...

