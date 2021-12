Sassuolo - Lazio | Pedro infortunato | probabile infortunio muscolare

Advertising

IFTVofficial : ZACCAGNI GOOOOOL, JUST 7 MINUTES IN LAZIO LEAD SASSUOLO 1-0 - FAMerkezi : GOAL! Sassuolo 2-1 Lazio (69 Giacomo Raspadori) - footballitalia : #Sassuolo 2-1 #Lazio : Giacomo Raspadori! Liveblog - HCE__ : RT @Gazzetta_it: Gol! Sassuolo - Lazio 2-1, rete di Raspadori G. (SAS) - Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Lazio 2-1, rete di Raspadori G. (SAS) -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Lazio

Infortunio Pedro, l'attaccante esce anzitempo per un fastidio muscolare, durante. Le ultime Maurizio Sarri perde i pezzi. Dopo lo stop di Luis Alberto, si ferma anche Pedro. Il giocatore, infatti, al termine del primo tempo di, non è rientrato in ...REGGIO EMILIA - Ladeve fare a meno di Pedro. Lo spagnolo, nel match contro il, ha alzato bandiera bianca dopo il primo tempo. Proprio sul finire dei 45', ha richiamato l'attenzione della panchina mimando ...Il tecnico biancoceleste, poco prima del match contro il Sassuolo, ha parlato del progetto e di futuro: "Inutile parlarne ora" ...Senza mezzo centrocampo, la Lazio di Maurizio Sarri affronta in trasferta il Sassuolo in una sfida assai insidiosa. Il tecnico biancoceleste non potrà contare né su ...