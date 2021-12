Roma, Mourinho: «Nessun grosso investimento a gennaio» (Di domenica 12 dicembre 2021) “Non sono dispiaciuto del nostro mercato estivo: io, direttore e proprietà siamo allineati. Se a gennaio sarà possibile fare qualcosa lo faremo, ma non saranno investimenti grossi” ha detto Josè Mourinho alla vigilia della sfida di campionato con lo Spezia parlando della finestra invernale di calciomercato che si avvicina. “Siamo tutti d’accordo con le mie L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 12 dicembre 2021) “Non sono dispiaciuto del nostro mercato estivo: io, direttore e proprietà siamo allineati. Se asarà possibile fare qualcosa lo faremo, ma non saranno investimenti grossi” ha detto Josèalla vigilia della sfida di campionato con lo Spezia parlando della finestra invernale di calciomercato che si avvicina. “Siamo tutti d’accordo con le mie L'articolo

