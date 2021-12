Obbligo di vaccinazione per docenti e personale, i dirigenti si organizzano (Di domenica 12 dicembre 2021) di Monica De Santis Mancano pochi giorni e in tutte le scuole italiane entrerà in vigore l’Obbligo del vaccino anti – covid per dirigenti, docenti e tutto il personale, così come disposto dal Dpcm. Una nuova norma questa, che ovviamente peserà e non poco sul lavoro dei dirigenti scolastici. A tal proposito abbiamo sentito Filomena Adinolfi, dirigente scolastica dell’Istituto?Comprensivo Carducci – Trezza di Cava de’ Tirreni che ci ha spiegato cosa comporta l’entrata in vigore di questa nuova normativa per i dirigenti scolastici… “Per noi dirigenti Scolastici, a partire dal 15 Dicembre purtroppo prendono avvio nuove incombenze in quanto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 estende l’Obbligo vaccinale al personale della scuola. ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 12 dicembre 2021) di Monica De Santis Mancano pochi giorni e in tutte le scuole italiane entrerà in vigore l’del vaccino anti – covid pere tutto il, così come disposto dal Dpcm. Una nuova norma questa, che ovviamente peserà e non poco sul lavoro deiscolastici. A tal proposito abbiamo sentito Filomena Adinolfi, dirigente scolastica dell’Istituto?Comprensivo Carducci – Trezza di Cava de’ Tirreni che ci ha spiegato cosa comporta l’entrata in vigore di questa nuova normativa per iscolastici… “Per noiScolastici, a partire dal 15 Dicembre purtroppo prendono avvio nuove incombenze in quanto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 estende l’vaccinale aldella scuola. ...

