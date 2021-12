LIVE Snowboard, PSL Bannoye 2021 in DIRETTA: è il momento delle finali, eliminati tutti gli azzurri (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.27 Il coreano Lee sconfigge l’austriaco Obmann e raggiunge Prommegger nella Big Final. La sfida per il terzo posto sarà invece tra i due austriaci Auner e Obmann. 9.26 Prommegger vince per un centesimo il derby austriaco contro Auner al termine di una run spettacolare. 9.25 Ora sotto con le semifinali maschili. Ai nastri di partenza ben tre austriaci e un coreano 9.23 Tutto facile anche per la svizzera Zogg dopo il brutto errore iniziale di Hofmeister. Sarà Zogg-Miki la finale femminile. 9.21 Impresa della 18enne Tsubaki Miki che beneficia di un grave errore della russa Kurochkina e vola in finale per la prima volta in carriera. 9.20 Si parte con le semifinali femminili. 9.16 Con questa eliminazione se ne vanno tutte le speranze italiane di podio. Brutta giornata per lo ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.27 Il coreano Lee sconfigge l’austriaco Obmann e raggiunge Prommegger nella Big Final. La sfida per il terzo posto sarà invece tra i due austriaci Auner e Obmann. 9.26 Prommegger vince per un centesimo il derby austriaco contro Auner al termine di una run spettacolare. 9.25 Ora sotto con le semimaschili. Ai nastri di partenza ben tre austriaci e un coreano 9.23 Tutto facile anche per la svizzera Zogg dopo il brutto errore iniziale di Hofmeister. Sarà Zogg-Miki la finale femminile. 9.21 Impresa della 18enne Tsubaki Miki che beneficia di un grave errore della russa Kurochkina e vola in finale per la prima volta in carriera. 9.20 Si parte con le semifemminili. 9.16 Con questa eliminazione se ne vanno tutte le speranze italiane di podio. Brutta giornata per lo ...

