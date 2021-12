Live Inter-Cagliari 1-0 | Lautaro sbaglia un rigore

(Di domenica 12 dicembre 2021) La rincorsa dell'alla testa della classifica potrebbe concludersi oggi, con una vittoria sul, terzultimo in campionato e molto desideroso di punti per riuscire a uscire almeno per...

Ultime Notizie dalla rete : Live Inter

Allo stadio Meazza, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,e Cagliari si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiCagliari 1 - 0 MOVIOLA Fischio ...Il tabellino di- Cagliari 1 - 0.vedi anche Champions League, Real -2 - 0 e Milan Liverpool 1 - 2. HIGHLIGHTS 29' Lautaro Martinez(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, ...Il pareggio di ieri del Milan contro l'Udinese può valere un piccolo anticipo di regali di Natale per l'Inter di Simone Inzaghi. Classica gara con le insidie dietro l'angolo per i nerazzurri, al cospe ...Il Cagliari ha pareggiato 28 partite contro l’Inter in Serie A (14 vinte, 40 perse), i sardi contano più pareggi solamente contro la Sampdoria (31) nel massimo campionato I precedenti. L’Inter ha vint ...